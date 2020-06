Man City - Racisme : Guardiola se sent honteux

Mercredi, à l'occasion de la reprise de la Premier League, l'habituel nom des joueurs floqué au dos des maillots avait été remplacé par le slogan "Black Lives Matters". Un soutien affiché au mouvement de lutte contre les violences policières et raciales qui font particulièrement polémique aux Etats-Unis. Une démarche qui concernera tous les matchs de la 30ème journée. Après la large victoire de Manchester City face à Arsenal (3-0), l'entraîneur Pep Guardiola a tenu des propos très forts à ce sujet.

"J'ai honte de ce que nous avons fait aux personnes noires" affirme-t-il au micro de Sky Sports. "Pas seulement en Amérique, le problème est de partout. On devrait envoyer des milliards de messages aux personnes noires. Depuis plus de 400 ans on fait subir cela à ces gens adorables" poursuit-il. "Juste parce que vous êtes nés d'une couleur différente, comment est-ce que les personnes peuvent penser que vous êtes différents ?" s'interroge le technicien espagnol, visiblement consterné. Guardiola souhaite encourager "tous ces gestes" de solidarité qu'il considère "bons et positifs". Selon lui nous nous devons de faire tout notre possible "pour rendre les gens conscients que ce n'est pas acceptable".