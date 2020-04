Man City - Raheem Sterling s'est fixé un objectif de buts

Avant l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, Raheem Sterling (25 ans), le jeune attaquant anglais de Manchester City, avait déjà trouvé le chemin des filets à 20 reprises, toutes compétitions confondues. Un beau score que l'international (56 sélections avec les Three Lions, 12 buts) compte bien gonfler quand la saison reprendra, avec comme objectif la barre des 35 réalisations.

"Je dirais que je suis probablement à environ 15 buts de là où je veux être. Il s’agit d’essayer de contribuer le plus possible, mais à la fin de la saison, il y a des titres à gagner", a indiqué l’ancien joueur de Liverpool dans un entretien accordé à The Guardian. Pour rappel, le record personnel du natif de Kingston en Jamaïque date de la saison 2018-2019 avec 25 buts en 51 rencontres.