Man City - Riyad Mahrez victime d'un cambriolage

Riyad Mahrez (29 ans, 7 buts et 8 passes décisives en 23 matches de Premier League cette saison), l'attaquant de Manchester City, a été victime d'un cambriolage le 24 avril dernier, rapporte The Sun. Selon le tabloïd anglais, qui cite notamment une porte-parole de la police de Manchester, trois montres, dont une de la marque Richard Mille estimée à plus de 250 000 euros, auraient été dérobées à l'international algérien (57 sélections, 15 buts), absent lors du méfait. Les cambrioleurs auraient aussi volé plus de 50 000 livres (environ 55 000 euros) en liquide, des bracelets de la marque Cartier et des maillots de football "rares" d'une valeur estimée à 150 000 livres (165 000 euros).