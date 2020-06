Man City - Roberto Martinez sème le doute sur l'avenir de De Bruyne

Considéré comme l'un des meilleurs milieu de terrain au monde depuis plusieurs saisons désormais, Kevin De Bruyne a passé un cap depuis l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City en 2016. Déjà très à l'aise dans l'exercice des dernières passes, le Belge est devenu une machine à distribuer caviar sur caviar. Cette saison encore, il était en pleine bourre avec 19 offrandes distribuées en 35 matchs toutes compétitions confondues. Or, depuis l'annonce de la suspension de Manchester City en LDC pour les deux prochaines saisons, les dirigeants mancuniens tremblent pour l'avenir de certains de leurs joueurs, dont Kevin de Bruyne. Et ce ne sont pas les déclarations de Roberto Martinez qui vont arranger les choses.

"Kevin est un winner. Je pense qu'il prendra tout en compte pour son avenir. Il prendra en considération le fait qu'il y ait une interdiction de Ligue des Champions, et le fait que le coach avec qui il a une relation fantastique reste ou non au club. C'est le moment où un joueur comme De Bruyne vit ses meilleures années et il a tout donné à Manchester City" a reconnu le sélectionneur belge au Daily Mail. "Tu te dis : 'qu'est-ce qui peut arriver dans les 4-5 prochaines années ?' Personne ne peut lui donner de bon conseil, le seul bon conseil c'est ce que tu ressens en tant que joueur. Quand tu es joueur la dernière chose que tu peux te permettre quand tu finis ta carrière c'est de te dire 'j'aurais dû changer de club à ce moment' ou 'j'aurais dû rester'. Kevin est très mature et prendra tout en considération. Si Manchester City est bien suspendu, évidemment que ça aura une influence..." a-t-il ajouté.