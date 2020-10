Man City - Sans Agüero ni Gabriel Jesus face à l'OM, le groupe des Citizens

Ce mardi soir (21 heures, Stade Vélodrome), l'Olympique de Marseille défiera Manchester City, lors de la 2ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (Groupe C). Pour cette rencontre, Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, a retenu un groupe de vingt-trois joueurs. Comme attendu, Sergio Agüero est absent, comme Gabriel Jesus.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe C

LE GROUPE DE MANCHESTER CITY

Ederson, Steffen, Carson - Rúben Dias, Laporte, Garcia, Walker, Stones, Cancelo, Zinchenko, Harwood-Bellis - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva, Foden, Nmecha, Doyle, Bernabé, Palmer - Sterling, Ferran Torres, Mahrez.

Find out who's on the plane to France this afternoon ✈️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re