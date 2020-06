Man City - Sergio Agüero confirme une blessure au genou

Lors de la large victoire de Manchester City face à Burnley (5-0), Sergio Agüero est sorti sur blessure juste avant la mi-temps. Aujourd'hui, l'attaquant argentin (32 ans) n'a pas communiqué de bonnes nouvelles. "Les examens qui ont été réalisés ce matin confirment une blessure au genou gauche" a-t-il publié sur son compte Twitter.

En revanche, le Citizen semble garder le moral. "Dommage, mais je suis de très bonne humeur pour affronter ça et revenir de la meilleure manière possible. Merci à tous pour les messages" a-t-il déclaré par la suite. Concernant la durée de son indisponibilité, elle n'a pas encore été dévoilée. Le club mancunien a précisé que le joueur "se déplacera à Barcelone pour consulter le docteur Ramon Cugat afin d’effectuer un examen approfondi".

🚨 INJURY UPDATE 🚨@aguerosergiokun suffered damage to his left knee in our recent 5-0 win over Burnley.



The striker will now travel to Barcelona to see Dr Ramon Cugat for further examination.



Everyone at City wishes Sergio the best with his recovery. 💙



🔵 #ManCity pic.twitter.com/hzOFOqybsv