Man City - Sergio Agüero ne veut pas ressortir de chez lui

Sergio Agüero fait la une de la presse anglaise ce vendredi. Alors que les clubs de Premier League commencent à reprendre l'entraînement depuis le début de la semaine, l'attaquant argentin de Manchester City (31 ans) redoute de ressortir de chez lui pour aller travailler, comme il l'a expliqué hier dans une interview avec l'émission TV espagnole El Chiringuito. "La majorité des joueurs a peur car ils ont des enfants, des familles, des bébés, des parents...", a assuré Agüero.

"Ça me fait peur, mais je suis seulement resté ici avec ma compagne, je n'ai eu aucun contact avec d'autres personnes", a-t-il poursuivi. "On peut être infecté sans le savoir, c'est pour cette raison que je suis resté chez moi." Et qu'il aimerait bien y rester encore quelques semaines...