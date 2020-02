Man City - Sterling dans le groupe face au Real

Remis d'une blessure à la cuisse qui le prive de compétition depuis début février, Raheem Sterling a été convoqué par Pep Guardiola pour le choc des 8es de finale de la Champions League sur la pelouse du Real Madrid, mercredi soir. "Il est prêt", a assuré l'entraîneur espagnol en conférence de presse.

Guardiola, qui a retenu un groupe de vingt-deux joueurs pour ce déplacement à Bernabeu, doit en revanche se passer de Leroy Sané, pas encore prêt à jouer après sa rupture des ligaments croisés d'un genou en début de saison.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

LE GROUPE DE MAN CITY

Ederson, Bravo, Carson - Walker, Stones, Zinchenko, Laporte, B.Mendy, Cancelo, Otamendi, E.Garcia - Gundogan, Rodri, De Bruyne, B.Silva, D.Silva, Fernandinho, Mahrez, Foden - Sterling, G.Jesus, Agüero.

The 22-man travelling squad bound for Madrid this afternoon ✈️



🔵 #UCL #ManCity pic.twitter.com/JfR9UXMNwx