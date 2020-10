Man City - Un ancien joueur du club s'est donné la mort

Triste nouvelle qui nous vient d'Angleterre ce matin. Le club de Manchester City a annoncé sur Twitter le décès de Jérémy Wisten (17 ans), ancien joueur des équipes jeunes des Skyblues. Selon plusieurs médias anglais, le défenseur se serait donné la mort. Les journaux britanniques annoncent que Wisten était touché par une grave dépression depuis la décision du club anglais de ne pas le conserver.

La rédaction de MadeinFoot adresse ses condoléances à la famille et l'entourage du joueur.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.