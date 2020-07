Man City - Une enveloppe colossale pour le prochain mercato

La décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) vis-à-vis de la sanction de Manchester City pour non-respect du fair-play financier était décisive concernant l'avenir de Pep Guardiola à Manchester City. L'entraîneur espagnol avait confié qu'il pourrait "envisager un an" sans Ligue des Champions mais que "deux ans sans jouer l'Europe, ce serait long". Heureusement pour les Citizens, City a finalement été blanchi par le TAS. Désormais, le prochain objectif des dirigeants serait de prolonger leur coach, dont le contrat expire en 2021. Selon The Mirror, un nouveau bail sur le long terme et très juteux (il touche actuellement près de 22 millions d'euros par an) attendrait le technicien des Skyblues qui, de son côté, ne veut encore entendre parler de prolongation.

La décision du TAS aura également d'importantes répercussions sur le prochain mercato. Elle permettra au club mancunien de conserver ses meilleurs éléments à l'image de Kevin De Bruyne qui envisageait un départ en cas de sanction effective. Mais surtout, Guardiola disposerait d'une très belle enveloppe pour recruter. Selon The Guardian celle-ci serait d'environ 165 millions d'euros (soit 150 millions de livres).