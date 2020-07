Man City - Une prolongation pour Sergio Agüero ?

Récemment blessé au genou, Sergio Agüero (31 ans) ne devrait pas quitter Manchester City avant la fin de son contrat en juin 2021, comme l'avait précisé son agent. Mais il se pourrait bien que l'aventure entre le club anglais et le buteur argentin se prolonge au-delà de cette date.

Selon The Mirror, les dirigeants des Skyblues songeraient à lui proposer une prolongation d'un an, soit jusqu'en 2022, s'il réalise de belles performances la saison prochaine. Pour rappel, du haut de ses 254 buts marqués depuis son arrivée à City en 2011, l'attaquant de 32 ans est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Cette saison, il a inscrit 16 buts et délivré 3 offrandes en 24 matchs de Premier League.