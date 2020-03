Man United - Bruno Fernandes veut marcher sur les pas de Cristiano Ronaldo

Au coeur des rumeurs de transferts l'été dernier, Bruno Fernandes était finalement resté au Sporting Lisbonne pour l'entame de la saison 2019-2020. Six mois plus tard, l'international portugais (19 sélections, 2 buts) a rejoint Manchester United contre 55 millions d'euros et 25 millions d'euros de bonus. Dans le Nord de l'Angleterre, le milieu de 25 ans n'a eu aucun mal à s'adapter et à se montrer décisif. Avec 2 buts et 3 passés décisives à son actif en 5 matchs de Premier League, Bruno Fernandes a donné un nouvel élan aux Red Devils. Pour Sky Sports, il a évoqué l'importance de Cristiano Ronaldo dans son choix.

"Ronaldo est une source d’inspiration pour moi. Quand vous commencez à regarder Ronaldo et son équipe, et que vous voyez qu’ils peuvent tout gagner, alors vous rêvez d’être au même endroit (à Manchester). C’était un vrai défi de venir d’un autre pays et de rejoindre un grand club avec de grands joueurs. Mais quand j’ai eu la chance de signer pour Manchester United, je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Je veux devenir le meilleur joueur possible, et je veux être l’un des meilleurs joueurs de Manchester" a-t-il expliqué. Pour rappel, Cristiano Ronaldo a évolué à Manchester United de 2003 à 2009.