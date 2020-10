Man United - Cavani a attrapé le coronavirus avec les joueurs du PSG à Ibiza

Partis en vacances à Ibiza juste après la finale de la Ligue des Champions, soit à la fin du mois d'août, certains joueurs du PSG sont revenus contaminés par le coronavirus. Très proches sur et en dehors des terrains, Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos ou encore Mauro Icardi ont donc été touchés par le virus. Mais visiblement un septième joueur aurait aussi été testé positif : Edinson Cavani !

Le nouveau joueur de Manchester United a confié, dans l'émission 2 de punta sur Otra Cabeza, qu'il avait été contaminé avec sa femme après avoir partagé un dîner avec ses anciens coéquipiers à Ibiza. Le Matador explique, aussi, qu'il n'a pas voulu divulguer l'information plus tôt. "C'est quelque chose que nous avons gardé pour nous et à aucun moment nous allions le dire. Il n'y avait rien à gagner à le dire à ce moment-là tant que nous suivions le protocole que nous devions respecter. Au départ, nous avons été testés négatifs puis ma femme a vu quelques symptômes apparaître et nous avons refait un test qui s'est révélé positif."