Man United - Comment Marcus Rashford s'est mué en héros de toute l'Angleterre

Cette semaine, toute l’Angleterre a ovationné son nouveau héros, Marcus Rashford. Grâce à son incroyable engagement sur la scène politique il est parvenu à convaincre le Premier Ministre, Boris Johnson, de revenir sur une décision très contestée en Grande Bretagne.

Alors que la reprise tant attendue de la Premier League a lieu ce mercredi, toute l’Angleterre a les yeux rivés sur les exploits de Marcus Rashford. Cette fois-ci, l’international anglais (38 sélections) s’est fait acclamer loin des terrains de football. La semaine dernière, après avoir récolté des fonds permettant d’offrir trois millions de repas destinés aux plus vulnérables, il avait fait une promesse : "croyez-moi quand je vous dis que je n'arrêterai pas mon combat avant qu'aucun enfant au Royaume-Uni n'ait à se demander d'où viendra son prochain repas". Trois jours plus tard, c’est directement au Premier ministre britannique, Boris Johnson, que s’est adressé l’attaquant de Manchester United.

Début juin, le gouvernement avait annoncé mettre fin au programme de distribution de repas gratuits envers les familles défavorisées, instauré pendant la période de confinement. Une décision contestée en Angleterre, contre laquelle l’attaquant de Manchester United a tenu à s’opposer publiquement. Le jeune homme de seulement 22 ans a écrit une lettre poignante et pleine d’humilité, directement adressée au Parlement, dans laquelle il raconte son histoire et exhorte le gouvernement britannique à maintenir l’aide au repas pendant les vacances scolaires cet été.

"Je sais ce que c’est que d’avoir faim"

L’Anglais a décidé de s’engager dans cette lutte car il était lui-même dépendant des repas gratuits durant son enfance. C’est à travers le récit de son histoire personnelle qu’il a su trouver les mots justes. "Ma mère travaillait à temps plein pour gagner le salaire minimum, et ce, dans le but de faire en sorte que nous ayons toujours un bon repas à table. Mais ce n’était pas assez. Le système n’est pas conçu pour que des familles comme la mienne réussissent, peu importe à quel point ma mère a travaillé dur", peut-on lire dans sa lettre ouverte. "Ce que traversent les familles en ce moment, je l’ai également traversé, je suis passé par le même système. C’est parfois très dur de s’en sortir. Maintenant, étant donné ma position (de footballeur professionnel) c’est très important d’aider les personnes en difficulté", avait-il également déclaré auprès de la BBC lundi dernier.

Une initiative massivement soutenue et une lettre qui a ému tout le pays. Il n’aura fallu que 24 heures à l’attaquant vedette pour faire craquer le gouvernement, qui a finalement fait marche arrière ce mardi et a annoncé le déblocage d'un fonds alimentaire d'environ 133 millions d’euros (120 millions de livre sterling). "Regardez ce que nous sommes capables d’accomplir ensemble. Ceci est l’Angleterre de 2020" s’est félicité Rashford sur Twitter.

La presse et les clubs rivaux dithyrambiques !

Après être parvenu à convaincre Boris Johnson, même le rival historique, Liverpool, a chanté les louanges de Rashford : "les enfants de notre région bénéficieront des actions de ce remarquable modèle. De (la part) de Liverpool avec amour" a publié le club sur Twitter. C’est dire la prouesse réalisée par le joueur des Red Devils. Même son de cloche chez un autre adversaire, Manchester City : "formidable travail Marcus Rashford, tu rends la ville de Manchester fière" ont déclaré les Citizens, également sur le réseau à l'oiseau bleu. Même Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a débuté sa conférence de presse du jour en adressant ses félicitations au joueur.

Du côté de la presse anglaise, rarement tendre avec les footballeurs, les différents journaux étaient unanimes et se sont tous félicités de la victoire historique du Mancunien. Il faisait d’ailleurs la une de tous les journaux ce mercredi. Le Manchester Evening News saluait la "plus grande des victoires" du "héros des Red Devils". The Independent évoquait même une victoire "1 à 0" de "Rashford face à Johnson". Le Daily Star en demande encore et invite ironiquement le joueur à s’immiscer dans d’autres débats politiques notamment afin d’aider à "gérer" les problèmes liés "au Covid-19 et au Brexit".

Les hommages se succèdent et pourraient se poursuivre, sur le terrain comme en tribunes. Vendredi à 21h15, Man United (5ème) reprendra la compétition avec un déplacement sur la pelouse de Tottenham (8ème) dans le cadre de la 30ème journée de Premier League. L'occasion peut-être pour Rashford de recevoir un accueil chaleureux de la part du public londonien...