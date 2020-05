Man United - Cristiano Ronaldo comptait faire son grand retour !

Après un 13 ème titre de Champion d'Angleterre soulevé avec Manchester United en 2013, Sir Alex Ferguson a de magnifiques projets en tête. En effet, l'Ecossais souhaite recruter Cristiano Ronaldo et Gareth Bale qui lui permettraient, d'après lui, de remporter sa troisième Ligue des Champions. C'est en tout cas ce qu'il confie cette même année à Patrice Evra, "je suis sûr à 99% que nous aurons Ronaldo et Bale. J'ai seulement besoin de ces deux là pour gagner à nouveau la Champions League". Des propos qui ont été dévoilés par l'ancien international français sur le site officiel de Manchester United. Et il affirme même que CR7 (qui a joué pour United de 2003 à 2009), au Real Madrid à cette époque, souhaitait également faire son grand retour. "Pour être honnête, j'avais parlé avec Cristiano, il m'avait dit qu'il avait donné son accord au boss (Ferguson) et qu'il allait rejoindre United. C'est ce qu'il m'avait dit".

Mais tout serait tombé à l'eau quand, quelques semaines plus tard, l'entraîneur légendaire des Red Devils décide de prendre sa retraite après 27 années de loyaux services (1986-2013). Il est alors remplacé par David Moyes pour la saison suivante. Bale et Ronaldo quant à eux, ont depuis remporté la Ligue des Champions ensemble, à quatre reprises, avec le maillot du Real.