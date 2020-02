Man United - Des nouvelles de Paul Pogba

Absent depuis le début du boxing day et sa rechute à une cheville, fin décembre, Paul Pogba se remet doucement de son opération, subie quelques jours plus tard. D'après le Daily Mail, le milieu de Manchester United devrait reprendre l'entraînement collectif sous une quinzaine de jours, ce qui le rendrait apte à jouer le derby face à City, prévu le 8 mars prochain à Old Trafford (29e journée de Premier League) et suivi d'un déplacement périlleux à Tottenham la semaine suivante (15 mars, 30e journée). L'ancien Havrais devrait, en revanche, manquer le 16e de finale (aller et retour) de Ligue Europa contre le Club Bruges.

Si tout se passe bien, le champion du monde français (26 ans) devrait être disponible pour Didier Deschamps lors du prochain rassemblement des Bleus (matchs contre l'Ukraine et la Finlande les 27 et 31 mars). On sera alors à moins de trois mois du début de l'Euro et Pogba aura besoin d'accumuler du temps de jeu, lui qui n'a pour l'instant disputé que 7 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.