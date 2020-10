Man United - La première réaction d'Edinson Cavani

Edinson Cavani a retrouvé un club ! Libre de tout contrat depuis le 30 juin et son départ du PSG, le Matador de 32 ans s'est engagé, hier soir, avec Manchester United. Le nouveau numéro 7 des Red Devils a livré sa première impression sur le site du club.

"Manchester United est un des plus grands clubs du monde, c'est un honneur d'être ici. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner et je suis prêt à représenter ce club incroyable. J'ai hâte de continuer à écrire ma petite histoire dans le livre du football et mon objectif doit rester le même, comme toujours - le travail, le travail, le travail. J'ai eu une conversation avec le coach et cela a accru mon désir de porter ce beau maillot" a-t-il déclaré. À Old Trafford, Cavani portera le numéro 7.