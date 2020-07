Man United - Les ambitions de Bruno Fernandes pour la fin de saison

Arrivé à Manchester United lors du dernier mercato hivernal en provenance du Sporting Portugal, Bruno Fernandes (25 ans) a métamorphosé le milieu de terrain des Reds Devils. D'ailleurs, il totalise déjà 7 buts et 6 passes décisives en seulement 10 rencontres de Premier League. Après Paul Pogba, il a partagé à son tour ses ambitions d'ici la fin de saison.

"Mon meilleur moment à Manchester ? Je pense qu'il n'est pas encore arrivé, parce que je suis venu ici pour les titres. Je pense qu'on en est proches" a affirmé le Portugais. "Il y a deux titres pour lesquels on va se battre : la FA Cup et la Ligue Europa. Et il y a aussi le Top 4 en Premier League pour nous qualifier en C1. Pour nous, c'est comme un titre. On peut réaliser tout cela dès cette saison", a-t-il ensuite précisé lors d'une interview accordée à Sky Sports. Pour rappel, en cas de succès ce soir face à Southampton (21h00), United prendrait la 3ème place du championnat anglais.