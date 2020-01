Man United - Patrice Évra exhorte Paul Pogba à partir

Ancien joueur des Red Devils (2006-2014), le latéral gauche Patrice Évra suit toujours de près les actualités de son ancien club. Interrogé par Sky Sports à donner son avis sur un possible départ de Paul Pogba (26 ans), le Français n'y va pas par quatre chemins. Après un été animé où elle avait clamé ses envies de départs, la Pioche vit une première moitié de saison compliquée (7 matchs joués) en raison de problèmes lancinants à la cheville.

"Quand vous êtes un problème pour le club... Prenez mon exemple, quand j'ai tapé un supporter de l'OM, le propriétaire et le manager sont venus me voir et m'ont dit : 'Patrice, que fait-on maintenant ?' J'ai dit : 'je pars'. Je ne veux pas amener de la négativité au sein du club. Et maintenant, il est peut-être temps pour Paul de partir", a-t-il confié à propos de celui qu'il considère comme son "petit frère".