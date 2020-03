Man United - Paul Pogba, grand perdant de la crise ?

Très attendu cet été pour donner une suite plus réjouissante à sa carrière en club, qui s'enlise à Manchester United, Paul Pogba a finalement peu de chances de mettre les voiles, victime de la crise économique qui touche l'Europe du football.

La crise sanitaire débouche sur une crise économique qui frappe de plein fouet le monde du football. Paul Pogba n'en sera pas directement impacté et il n'y pas besoin de trop s'inquiéter pour ses économies personnelles. Mais, de manière indirecte, c'est la suite de sa carrière, que d'aucuns imaginaient loin de Manchester à compter de la saison prochaine, qui va être remise en cause par la pandémie. Alors que les compétitions majeures ne devraient pas reprendre avant encore deux mois, au mieux, le marché des transferts, qui s'ouvre traditionnellement début juin, va se retrouver totalement chamboulé, pas seulement pour une question de timing.

Dans le contexte actuel, aucun club ne pourra se permettre de folie sur le mercato et le recrutement de Pogba, précisément, en est une. Le Français, recruté 105 M€ en 2016, était encore estimé à 195 M€ par Manchester United l'été dernier, une époque où Zinedine Zidane désirait le faire venir dans la capitale espagnole. S'il n'a pas eu les moyens de ses ambitions l'année passée, le Real Madrid n'aura pas les poches plus remplies cet été et devra encore faire une croix sur le champion du monde. Probablement comme tous les candidats au transfert de l'ancien havrais.

Pogba bloqué à MU jusqu'en 2022 ?

Une mauvaise nouvelle, donc, pour Pogba, qui souhaite toujours quitter Manchester à en croire ESPN. Mais une bonne pour les Red Devils, qui, toujours d'après le média britannique, sont persuadés de pouvoir compter sur leur milieu de terrain pour au moins un an encore. Son contrat actuel court actuellement jusqu'en juin 2021, mais comprend une option permettant à ses dirigeants de le prolonger automatiquement de douze mois supplémentaires, soit jusqu'en juin 2022. Le Golden Boy 2013 aura alors 29 ans. Un peu tard pour franchir le cap auquel on l'attend depuis son éclosion à la Juventus...