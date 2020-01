Man United - Paul Pogba absent plus d'un mois

Blessé à la cheville droite depuis plusieurs mois, Paul Pogba a été opéré ce jeudi, comme l’avait annoncé son entraîneur Solskjaer après la revers subi à Arsenal (2-0) ce mercredi. Victime d’une rechute, le milieu de terrain français a finalement décidé, en accord avec le staff médical des Red Devils, de passer sur le billard afin de remédier à ses douleurs récurrentes.

Selon le Daily Mail, le joueur de 26 ans a subi un nettoyage de la cheville et devrait être éloigné des terrains pendant six semaines. Cette durée d’indisponibilité serait plus longue que ce qu’avait annoncé l’entraîneur norvégien, qui estimait celle-ci à moins d’un mois. La Pioche vit une saison compliquée en raison de ses pépins physiques et n’a joué qu’à sept reprises toutes compétitions confondues.