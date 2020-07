Man United - Paul Pogba retrouve le sourire et encense ses coéquipiers

Bien embarqué pour se qualifier pour la Ligue des Champions 2020-2021, Manchester United a retrouvé cette saison un bien meilleur visage que celui affiché lors des exercices précédents. Sur une série de 16 matches consécutifs sans défaite, les hommes d'Ole Gunnar Solsjkaer sont en pleine bourre. De quoi redonner le sourire à Paul Pogba, pour qui l'aventure à Old Trafford n'a pas été de tout repos depuis 2016 et son retour au club. Sa relation pour le moins chaotique avec José Mourinho lors de son passage sur le banc mancunien aurait pu pousser le Champion du Monde 2018 à plier bagage, tout comme les résultats en demi-teinte d'un United sans fond de jeu depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer. Seulemnt voilà, cette saison, les choses sont bien différentes pour les Red Devils et Paul Pogba, qui pour le site de Manchester United a partagé son plaisir de retrouver les terrains et du beau jeu à Old Trafford.

"Nous jouons beaucoup plus en équipe qu'avant, nous nous faisons encore plus plaisir, nous défendons ensemble, nous attaquons ensemble et l'équipe est plus forte aussi" confie ainsi le Français de 27 ans. Un plaisir de jouer notamment retrouvé grâce à l'arrivée transcendante de Bruno Fernandes en janvier dernier, mais aussi grâce au retour en forme de joueurs de talents comme Rashford ou Martial. "Quand je regarde jouer Bruno (Fernandes), (Marcus) Rashford, (Anthony) Martial et Mason (Greenwood), vu de derrière, je me régale. Je les vois marquer des buts, je passe mon temps à les applaudir. C'est beau et ils me font aimer le football à chaque match". Encore en lice pour l'Europa League, Paul Pogba et ses coéquipiers tenteront au mois d'août prochain de ramener le trophée de la C3 à Old Trafford.