Man United - Paul Pogba révèle qu'il a failli signer à l'OL

Au cours d'un podcast diffusé sur le site de Manchester United, Paul Pogba a retracé sa carrière et notamment sa première arrivée chez les Red Devils en 2009. Âgé de 16 ans à cette époque, le champion du Monde 2018 avoue qu'il était tout proche de signer à l'Olympique Lyonnais, lui qui crevait l'écran chez les jeunes du Havre.

"Pour être honnête, j’étais sur le point de signer à Lyon. Ils voulaient me faire signer professionnel, les gens me disaient : 'n’y va pas (à Manchester). Ne va pas à l’étranger, ça va être difficile. Reste en France'. Mais je leur ai dit : 'non, c’est le plus grand club du monde. Ce genre d’opportunité n’arrive qu’une fois dans votre vie' J’ai saisi cette chance. Bon, c’est vrai que le train est passé deux fois, c’est vrai (en 2009 puis en 2012)". Arrivé en 2009 à Manchester, le milieu de terrain a finalement fait ses débuts avec les pros lors de la saison 2011-2012, sous les ordres de Sir Alex Ferguson.