Man United - Pogba donne de ses nouvelles et affiche sa faim de terrain

Régulièrement gêné par l'une de ses chevilles, Paul Pogba (27 ans) n'a pas beaucoup joué cette saison avec Manchester United. En effet, le numéro 6 des Red Devils n'a pris part qu'à sept petites rencontres de Premier League (huit matches toutes compétitions confondues) et n'a plus fait son apparition sur un terrain depuis le 26 décembre dernier et un match nul concédé face à Newcastle à Old Trafford (4-1). Une saison galère, en somme, pour "La Pioche", qui garde malgré tout une très belle cote sur le marché, bien aidé par un contrat expirant au 30 juin 2021. Sur les tablettes du Real Madrid, le Champion du Monde 2018 avec les Bleus ne veut pas penser à son avenir, fixé sur un seul objectif : retrouver les pelouses avec la tunique de Manchester United sur le dos.

"Je m’entraîne déjà et je touche le ballon. J’ai été frustré très longtemps. Maintenant, j’y suis presque, alors je pense juste à revenir et à m’entraîner pleinement avec l’équipe et tout le reste. Vous pensez mal, mais je n’ai jamais eu quelque chose comme ça dans ma carrière, alors je le prends toujours du bon côté. Ça me donne encore plus envie de revenir et de bien faire", a-t-il indiqué aux médias du club anglais, et de préciser : "Et oui, ça me montre aussi combien j’aime le football. Je ne sais même plus comment on se sent (Ndlr, sur un terrain). J’ai hâte de retrouver ce sentiment. Ça me manque parce que c’est mon travail de jouer au football. J’aime vraiment jouer au football".