Man United - Pogba espère remporter 'un ou deux trophées cette saison'

Manchester United est en pleine bourre surtout depuis la reprise de la Premier League (5 matchs, 4 victoires, 1 nul) et peut s'emparer de la 3ème place en cas de succès ce soir face à Southampton (21h00). En plus de pouvoir espérer une qualification en Champions League la saison prochaine, les Red Devils sont encore en lice en FA Cup, ils affronteront Chelsea en demi-finale le 19 juillet, et en Ligue Europa avec au programme un 8ème de finale retour contre LASK le 5 août (victoire à l'aller 5-0). Interrogé en conférence de presse avant la rencontre de ce soir, Paul Pogba a livré ses ambitions avec le club mancunien.

"Nous sommes capables de remporter un ou deux trophées cette saison. Nous ne voulons pas laisser passer cette occasion" a-t-il affirmé plein de détermination. Le champion du monde de 27 ans a ensuite expliqué les progrès de Man United, impressionnant ces derniers temps. "Comme je l'ai déjà dit, le secret est de jouer en équipe. Véritablement les uns pour les autres. Avant, on jouait peut-être soit trop défensifs, soit trop offensifs. Il nous manquait cet équilibre, cette maîtrise du ballon. Maintenant, ça va beaucoup mieux, tout est beaucoup plus structuré. Tous nos efforts sont en train de payer". Pogba a finalement conclu : "si nous continuons de jouer de cette manière, alors je pense que rien ne peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs".