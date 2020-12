Man United - Pogba hausse le ton concernant les critiques à son égard

Annoncé sur le départ de Manchester United après les déclarations de son agent Mino Raiola, Paul Pogba (27 ans) est critiqué sur son état d'esprit et son implication avec les Red Devils. D'ailleurs, le joueur formé au Havre a tenu à répondre à ces remarques sur son compte Instagram.

"Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les fans. Le blabla n'est pas important. L'avenir est loin, c'est aujourd'hui qui compte et je suis impliqué à 1000 % ! (...) Tout a été clair entre le club et moi et cela ne changera jamais. Quand vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, ne parlez pas", a écrit le champion du monde français.