Man United - Pogba n'a pas vu un PSG en grande forme

Hier soir, Manchester United est allé s'imposer pour la 1e journée de Ligue des Champions au Parc des Princes, face au PSG (1-2). Interrogé en conférence de presse à la fin de la rencontre, l'international tricolore Paul Pogba (27 ans, 67 sélections avec les Bleus), qui a commencé le match sur le banc, s’est montré très content de la performance de son équipe qui n’est selon lui que "le fruit d’une bonne préparation". "On savait ce qui nous attendait. Tous les joueurs étaient prêts pour ce match. Le résultat est venu comme il devait venir. Ils ont eu des occasions, on en a eu aussi et on a concrétisé. Le résultat est positif".

Le milieu de terrain français a aussi tenu à saluer les choix de son coach. "C'était préparé. On avait bien préparé le match. On sait qu'ils sont très forts offensivement, et il fallait bloquer ça. Après, on est partis surtout en contre et on a eu des occasions. Et on a su quand même marquer". Enfin, Pogba a conclu en évoquant le PSG et la méforme des Parisiens sur la rencontre."Je n’ai pas regardé le PSG, j’ai plus regardé notre équipe, c’est normal. On les a peut-être mis en difficulté. On sait que c’est une grosse équipe, ils ont eu beaucoup d’occasions. C’est mieux pour nous que le PSG ne soit pas totalement en forme. On prend ça quand même". a-t-il confié.