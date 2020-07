Man United - Quand le PSG draguait l'entraîneur de David De Gea...

David De Gea a longtemps été courtisé par le Paris St-Germain, jusqu'à sa prolongation avec Manchester United à l'automne 2019 (jusqu'en 2023). Ça, on le savait déjà. Ce que l'on ignorait encore, en revanche, c'est que son entraîneur chez les Red Devils, Emilio Alvarez, s'est lui aussi fait draguer par les champions de France pendant cette période. C'est ce qu'il explique dans une interview chez nos confrères de AS. "Le PSG et le Real Madrid m'ont appelé, mais j'ai décidé de rester à United pour ne pas laisser De Gea. C'est ce que j'appelle la loyauté", confie le coach espagnol.

Malheureusement pour Alvarez, son gardien ne lui a pas rendu cette confiance. Il raconte en effet avoir vécu comme "un manque de loyauté" le fait que De Gea prolonge son contrat à Manchester sans l'en informer. "Ça a eu un impact sur moi. La façon dont je vois mon métier, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un sans ressentir une totale confiance vis-à-vis de lui. C'est pour cela que j'ai décidé de quitter United." Pas de quoi regretter, pour autant, son refus de partir à Paris ou Madrid. "J'ai senti que c'était la bonne chose à faire à ce moment là", assure Alvarez. "J'ai bonne conscience. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent, mais je préfère largement être bien dans ma peau. Aujourd'hui, les fans de Manchester Utd continuent de me prouver leur amour par messages, et certains me disent que De Gea n'est plus le même depuis que je suis parti."