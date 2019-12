Man United - Quand Solskjaer compare Rashford à Ronaldo

En conférence de presse après la victoire des siens face à Newcastle (4-1) pour le compte de la 19e journée de Premier League, Ole Gunnar Solskjaer s’est réjoui de la prestation de son attaquant Marcus Rashford, une nouvelle fois buteur. Son début de saison en fanfare (15 buts, 5 passes décisives toutes compétitions confondues) ne passe pas inaperçu outre-Manche. Emballé par l’avant-centre de 22 ans, l’entraîneur norvégien s’est osé à une comparaison flatteuse.

"C'est un vrai phénomène physique. Il prend soin de lui, travaille dur à la salle de sport. Quand vous avez cette détente, il s'agit simplement d'avoir du courage et de monter là-haut. Je me souviens d'un garçon avec qui je jouais et qui utilisait assez bien sa tête lorsqu'il était devant les buts. Et nous les comparons assez souvent. C'est une autre corde à l'arc de Marcus et que Cristiano utilisait également à cet âge", a-t-il déclaré songeur.