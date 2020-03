Man United - Rashford donne des nouvelles rassurantes

Victime d'une double fracture de fatigue au dos en février dernier, Marcus Rashford était depuis éloigné des terrains. A Manchester United, on craignait une saison terminée pour le buteur anglais mais celui-ci a donné des nouvelles extrêmement rassurantes. Rashford a affirmé à Sky Sports News qu'il se sentait "dix fois mieux" et il espère rapidement retrouver l'entraînement collectif, bien que le football soit pour le moment un intérêt secondaire en raison de la pandémie de coronavirus.

"Chacun fait face du mieux possible aux circonstances. Je suis mon programme de rééducation chez moi, je lis des livres, je regarde Netflix et je fais ce que je peux pour que le temps passe plus vite" a confié l'attaquant des Red Devils.