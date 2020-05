Man United - Rojo crée la polémique en Argentine

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Manchester United, Marcos Rojo (30 ans) a été prêté à l'Estudiantes (D1 Argentine) jusqu'à l'issue de la saison. Confiné dans son pays natal, le défenseur mancunien n'a visiblement que faire des règles de distanciation sociale et du confinement. Dans une vidéo publiée sur Instagram par son frère Franco, l'Argentin est en train de jouer au poker avec des amis. Mais la polémique ne s'arrête pas là puisqu'il est également en train de fumer une cigarette. La vidéo a rapidement été supprimée mais les internautes ont été plus rapides et ont eu le temps de se la procurer pour la diffuser.

