Man United - Ryan Giggs critique l'attitude de Martial

Au micro de Metro, l’ancien mancunien Ryan Giggs a eu des mots durs à l'encontre d’Anthony Martial à Manchester United : "Il est talentueux, et ce n'est pas un mauvais garçon, mais son problème c'est qu'il a toujours l'air nonchalant. Il a l'air décontracté, comme s'il s'en fichait. Quant tout va bien et qu'il fait de très bonnes choses, on dit que c'est juste sa manière d'être. Mais quand ça ne va pas, on se dit qu'il ne court pas, qu'il n'essaye pas, qu'il ne travaille pas assez dur, qu'il n'attaque pas le ballon. Donc pour moi, il doit essayer d'en faire plus à cause de sa personnalité, de sa manière de bouger".

Arrivé en provenance de Monaco en 2015, Martial réalise un début de saison solide avec 6 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Selon la légende des Red Devils (963 matchs), le joueur français (24 ans) devra composer, à l’avenir, avec la révélation Greenwood (18 ans) : "Avec Greenwood qui pousse derrière en marquant des buts, Martial va se retrouver sous pression parce qu'il n'apporte rien ni défensivement ni offensivement".