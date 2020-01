Man United - Ryan Giggs dézingue Paul Pogba

Ancien joueur des Red Devils (1991-2014), le Gallois Ryan Giggs suit toujours de près les actualités de son ancien club. La légende mancunienne est revenu sur le cas Paul Pogba, handicapé cette saison par des blessures lancinantes à la cheville droite (8 matchs joués toutes compétitions confondues). "C’est un talent certes, mais nous parlons de lui tout le temps. Et il n'a pas toujours montré ce qu'il sait faire à United. Ole ne peut gérer que les joueurs qui sont aptes pour le moment. Répondre en continu à des questions sur un joueur qui, selon les rumeurs, partirait, serait blessé, serait ailleurs alors qu'il devrait peut-être être à Carrington, est frustrant pour un manager".

Décidé à piquer le champion du monde français dans son orgueil, l’homme aux 963 matchs sous la tunique des Diables Rouges a exhorté Solskjaer à se séparer du joueur de 26 ans, qui peine à répondre aux attentes sur le terrain. "Non, non. Je suis désolé pour Ole car il doit répondre continuellement aux questions sur Paul Pogba. United est sur la bonne voie en ce moment et c'est sans lui. Il est revenu et s'est bien comporté pendant quelques matches, mais c'est décevant pour le moment". Alors que l’entraîneur norvégien a réitéré sa confiance envers le milieu de terrain, peu de chance de voir Pogba faire de vieux os à Manchester avec de telles allégations.