Man United - Saison terminée pour Rashford ?

Ce mercredi, en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a donné de mauvaises nouvelles de Marcus Rashford. Victime d'une fracture de stress au niveau du dos en janvier dernier lors d'un match de coupe face à Wolverhampton, l'international anglais ne devait être absent que quelques semaines selon les premiers retours. Or, sa durée d'indisponibilité pourrait être bien plus longue que prévue selon l'entraîneur norvégien.

"Il a passé un scanner et c'est plus grave que ce que nous pensions. Il sera encore absent plusieurs mois, sans aucun doute. Et s'il n'est pas suffisamment remis, il ne participera pas à l'Euro" a expliqué le coach des Red Devils. Il s'agirait d'un énorme coup dur pour Manchester United et l'Angleterre. Actuellement septième, le club du Nord de l'Angleterre a relancé la course à la quatrième place lundi soir en s'imposant à Chelsea (0-2). Au moment du sprint final, Solskjaer et ses hommes pourraient bien avoir besoin de celui qui a inscrit 14 buts en 22 matchs de championnat cette saison...