Man United - Solskjaer compte sur Pogba pour la saison prochaine

Régulièrement annoncé sur le départ depuis un an et demi, Paul Pogba n'a quasiment pas joué de la saison avec Manchester United. Blessé à la cheville en première partie de saison, l'international français n'a disputé que sept matchs de championnat. Alors qu'il était sur le point de faire son retour sur les terrains pour la première fois depuis décembre dernier, il devra finalement patienter en raison de la suspension de la Premier League à cause du coronavirus.

Mais La Pioche pourrait finalement bel et bien rejouer avec le maillot de Manchester United sur les épaules. Mercredi, le Daily Mail révélait que le joueur aurait changé d'avis concernant son avenir, et les propos d'Ole Gunnar Solskjaer après la victoire face à LASK en Europa League (0-5) viennent renforcer les dires du média. "Paul est notre joueur. Il a encore deux ans de contrat, une année et une en option, a déclaré le coach norvégien. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là la saison prochaine, oui" a glissé l'entraîneur norvégien au micro de Sky Sports.