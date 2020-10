Man United - Solskjaer explique l'absence de Cavani

C'est acté : Edinson Cavani (33 ans) ne retrouvera pas la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir (21 heures) en Ligue des Champions. L'avant-centre uruguayen, qui défend désormais les couleurs de Manchester United, n'a pas été retenu par Ole Gunnar Solskjaer dans le groupe appelé à défier le Paris Saint-Germain. En conférence de presse, l'entraîneur norvégien a expliqué ce choix.

"On voulait aussi qu’il soit là, mais il est resté sans jouer pendant longtemps (Ndlr, El Matador n'a plus disputé la moindre rencontre professionnelle depuis le 11 mars dernier, date de PSG-BvB). On a pensé que c’était mieux pour lui de s’entraîner pour mieux se préparer. Edi sait ce qu’il veut et ce dont il a besoin. Il ne se sentait pas assez prêt", a indiqué le technicien des Red Devils.