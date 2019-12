Man United - Solskjaer justifie l'absence de Pogba face à Burnley

Non convoqué pour la rencontre de la 20ème journée de Premier League entre Burnley et son équipe, Manchester United, Paul Pogba a pu assister à la victoire de ses coéquipiers (0-2, résumé). Après trois mois d'absence en raison d'une blessure à la cheville, le milieu français était entré en jeu lors des deux dernières rencontres face à Watford et Newcastle. Toutefois, il a ressenti une gêne face aux Magpies et son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, n'a pas souhaité prendre de risque, comme il l'a expliqué après la victoire face aux Clarets.

"Il n'était pas prêt. Il a été absent pendant un moment et vient d'enchaîner deux matches en quelques jours. Contre Newcastle, il a eu de mauvaises sensations donc il lui fallait probablement un autre jour de récupération, a poursuivi le technicien norvégien. Nous devons simplement prendre notre temps avec lui et le préparer au mieux pour la prochaine fois. Quand vous êtes absent depuis un certain moment, revenir à 100 % prend toujours du temps" a justifié le Norvégien.