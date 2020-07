Man United - Solskjaer réagit à la qualification en LDC

Grâce à une précieuse victoire (2-0) face à Leicester City, Manchester United est parvenu à conserver sa place sur le podium de Premier League, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont réalisé un superbe sprint final et ont impressionné depuis la reprise du championnat. Invité à réagir à propos de cette performance à l'issue du match, l'entraîneur des Red Devils a partagé son immense satisfaction.

"Par rapport à notre situation du début de saison, finir troisième est fantastique. Nous avons connu des hauts et des bas, et cela se résout lors du dernier match, c'est une formidable réussite" a déclaré le coach en conférence de presse. "Cette reprise (après la suspension du championnat en raison du coronavirus) a été un mini-tournoi, et cela se ressent. Nous sommes un peu fatigués, tout le monde peut voir que nous ne sommes pas comme avant, mais nous avons dû en passer par là pour prendre autant de points, et marquer autant de buts" a-t-il poursuivi. Concernant la saison prochaine, il estime que son équipe "doit se préparer à de plus fortes oppositions, avec de plus gros matchs" et "franchir un palier". La saison n'est pas terminée pour Man United qui affrontera le LASK en huitième de finale retour de la Ligue Europa mercredi 5 août (victoire 5-0 à l'aller).