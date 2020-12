Man United - Solskjaer répond violemment à Mino Raiola sur le cas Pogba

A la suite des propos de Mino Raiola à propos de l'avenir de Paul Pogba (27 ans), et de l’élimination de Manchester United en Ligue des Champions face au RB Leipzig (2-3), l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer a répondu à l'agent du Français. "Vous (les journalistes) n’avez qu’à demander à Paul s'il est heureux ou pas. Je ne vais pas parler pour lui. Paul s'efforce de faire de son mieux pour l'équipe et quand il est avec nous, il travaille dur à l'entraînement, il doit juste se concentrer sur ses performances", a d’abord expliqué l'entraîneur des Red Devils en conférence de presse, avant de poursuivre.

"Dès que l'agent de Paul réalisera qu'il s'agit d'un sport d'équipe et que nous travaillons ensemble, ce sera mieux et c'est peut-être la dernière chose que je dirai à ce sujet. (…) Ce dont nous parlons entre nous, c’est autre chose... Je ne vais plus parler de l'agent de Paul", a conclu le technicien norvégien, reversé en Europa League ce mardi.