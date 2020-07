Man United - Solskjaer s'enflamme pour Anthony Martial

Auteur d'un but sublime face à Bournemouth (victoire 5-2 de Manchester United), Anthony Martial (24 ans) confirme sa très bonne période en 2020. Le Français, qui est le premier joueur évoluant en Premier League à atteindre la barre des 10 buts marqués toutes compétitions confondues en 2020, a été félicité par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

"Quant à Anthony Martial et Marcus Rashford, ils réalisent tous les deux la meilleure saison de leur carrière, mais ils savent qu'ils en ont encore beaucoup sous le pied et cherchent sans cesse à progresser. C'est cet état d'esprit là qu'il faut garder car il nous fera avancer toujours plus loin..." a-t-il déclaré en conférence de presse.