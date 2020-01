Man United - Solskjaer se paie Robin van Persie

Souvent pointé du doigt à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas vraiment apprécié les critiques de Robin van Persie, l'ancien joueur des Red Devils. Alors que le Batave avait clairement annoncé que ce n'était "pas le moment de sourire" du côté de Manchester, le technicien n'a pas hésité à se montrer piquant.

"Je ne connais pas Robin et Robin ne me connaît pas. Il n’a probablement pas le droit de critiquer mon style de gestion et je ne changerai pas. C’est certain. Il a pris mon numéro 20 et c’est probablement tout ce qu’il va me prendre" a-t-il déclaré.