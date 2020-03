Man United - Un an de plus pour Matic

Arrivé à Manchester United en 2017, Nemanja Matic a vécu une saison délicate avec une sérieuse blessure contractée en fin d'année dernière et qui l'a tenu éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Apparu à seulement 12 reprises en championnat, le milieu serbe n'en reste pas moins un joueur cadre de Man United du haut de ses 31 ans et son expérience est primordiale au sein du jeune effectif d'Ole Gunnar Solskjaer.

Sous contrat jusqu'en juin 2020, le Serbe et les Red Devils se seraient entendus pour activer l'année en option présente dans son contrat, comme le révèle Sky Sports ce mardi. Ainsi, le milieu mancunien serait désormais lié au club jusqu'en juin 2021 et les deux parties discuteraient actuellement pour signer un nouveau contrat. Affaire à suivre.

Manchester United have exercised a one-year option in Nemanja Matic's contract and are in discussions over a new deal.