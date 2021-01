Man City - Benjamin Mendy dans la tourmente après avoir enfreint le protocole sanitaire

C'est une affaire qui commence à prendre de l'ampleur dans toute l'Angleterre et dépasse le cadre du football. Après Giovani Lo Celso, Erik Lamela, Sergio Reguilon et Manuel Lanzini, c'est le nouvel an de Benjamin Mendy qui créé la polémique. Comme ses collègues de Premier League, l'international français aurait passé son 31 décembre en ne respectant pas le protocole sanitaire imposé pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Selon les informations de The Sun, le défenseur de 26 ans aurait organisé une grande fête à son domicile pour célébrer la nouvelle année. Le journal britannique révèle dans son article que l'ancien joueur de l'OM aurait également demandé à une célèbre agence de mannequin de ramener des filles à sa soirée. Même si toujours d'après le quotidien, le champion du monde aurait reconnu son erreur et se serait excusé, voici une polémique qui ne risque pas d'en rester là.