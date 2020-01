Man City - Guardiola retient l'état d'esprit de son équipe

Tenu en échec ce samedi par Crystal Palace (2-2) pour le compte de la 23e journée de Premier League, l'entraîneur de Manchester City s'est montré fataliste en conférence de presse à l'issue du match. Il a néanmoins apprécié l'état d'esprit affiché par ses joueurs, malgré le match nul qui place son équipe à treize points du leader Liverpool qui compte de son côté deux matchs de retard.

"On a tout essayé. L'esprit était là. On a essayé encore et encore. On est revenus au score, on a mené, mais on perd deux points. C'est le football. Nous avons eu un peu de mal pendant les 10 premières minutes de la seconde période, mais je pense que nous avons tout fait," a-t-il déclaré. "Crystal Palace n'a pas fait grand-chose mais ils repartent avec un point."