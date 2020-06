Manchester City - Phil Foden averti après avoir enfreint les règles sanitaire

Dimanche, des photos de Phil Foden, le milieu de terrain de Manchester City, faisaient polémique en Angleterre alors qu'il brisait les règles de distanciation sociale pour une partie de beach soccer. En plus d'effectuer des contacts avec ses partenaires pendant le match, l’Anglais a pris le soin de poser pour une photo de groupe, sur laquelle tous les individus sont effectivement très proches les uns des autres.

Pourtant, à deux semaines d'un choc contre Arsenal, les joueurs de Pep Guardiola étaient tenus de respecter toutes les règles de prévention sanitaire instaurées. En revanche, contrairement à son coéquipier Kyle Walker (impliqué dans un scandale sexuel) qui risque gros, BBC Sport rapporte que le jeune espoir (20 ans) s'en est tiré avec un simple avertissement.

Phil Foden appeared to breach social distancing rules on Sunday as he enjoyed a kick-about on the beach.



[The Sun] pic.twitter.com/JRhy5t3MjQ