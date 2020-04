Man United - De Gea ne compte pas bouger

Il fait partie des meubles. Arrivé à Manchester United en 2011 en provenance de l'Atlético de Madrid, son club formateur, David De Gea avait prolongé son contrat jusqu'en 2023 l'année passée, avec une année supplémentaire en option. A 29 ans et parfois décrié par une partie des supporters en raison de ses boulettes, il sera potentiellement en concurrence avec Dean Henderson (23 ans), auteur d'une excellente saison en prêt avec Sheffield United.

Mais dans des propos pour le site officiel du club, l'Espagnol s'est montré serein et entend bien rester dans le Nord de l'Angleterre le plus longtemps possible. "Oui, je vieillis, mais faire partie de ce club est incroyable. Imaginez-vous, ça va faire près de dix ans, c'est comme un rêve. C'est génial de jouer pour ce club, j'espère rester ici encore de nombreuses années" a-t-il déclaré.