Man United - Jamie Carragher dézingue Paul Pogba

Paul Pogba est arrivé il y a 4 ans à Manchester United et n'arrive toujours pas à convaincre certains observateurs de football. Si l'international français est un titulaire indiscutable chez les Red Devils, Jamie Carragher remet en cause son influence dans le jeu des Mancuniens.

"Est-ce que je le mettrais dans l'équipe? Non. Il est un grand nom, il est venu avec une grosse indemnité de transfert, mais je ne pense pas que ce soit un grand joueur. Il semble qu'il n'a jamais réussi à être bon dans toutes les positions et toutes les tactiques mises en place par les différents entraîneurs qu'il a eu. (...) Les gens disent qu'il a gagné la Coupe du monde, et je le comprends. Mais quand il est arrivé, j'ai pensé qu'il pourrait avoir un impact comme Lampard à Chelsea, Gerrard à Liverpool ou Yaya Touré à Manchester City. Ces joueurs ont mené leur équipe aux titres, aux coupes d’Europe" a déclaré l'ancien jouer de Liverpool.