Manchester United - La rechute de Paul Pogba, absent 'plusieurs semaines'

À l’issue de la défaite de son équipe à Arsenal (2-0), Ole Gunnar Solskjaer s’est exprimé au sujet de Paul Pogba, victime d’une rechute à la cheville droite et absent de la feuille de match. "Son entourage lui a conseillé de se faire opérer et le club, après avoir fait de nouveaux examens, est d'accord avec cette décision. Il sera absent encore un mois je pense. Je souhaite qu'il se fasse opérer le plus vite possible".

Le milieu de terrain français débute mal 2020. Absent des terrains pendant trois mois suite à une blessure contractée à cette même cheville, le joueur de 26 ans avait fait son retour face à Watford (défaite 0-2) et était entré en jeu lors de la victoire face à Newcastle à domicile (4-1). Le technicien norvégien a été contrait de passer aux aveux à propos de sa star mancunienne, déjà ménagé pour affronter Burnley il y a quelques jours (victoire 0-2).