Manchester United - Les Mancuniens ne casseront pas leur tirelire pour prolonger Pogba

Depuis l'option levée sur son contrat début octobre, Paul Pogba est lié à Manchester United jusqu'en juin 2022. Cependant, les dirigeants du club pensent déjà au futur et réfléchissent à une prolongation de leur milieu de terrain.

Selon les informations d'ESPN, le vice-président Ed Woodward se refuserait toutefois à débourser une fortune pour conserver l'ancien joueur de la Juventus et l'aurait expliqué au joueur. Actuellement, Paul Pogba aurait un salaire avoisinant les 270 000 euros par semaine et la préposition du club devrait être légèrement supérieur. La direction mancunienne doit surement se remémorer le salaire de 440 000 euros hebdomadaire que touchait Alexi Sanchez il y a peu sous le maillot des Red Devils. Toujours selon le média américain, Paul Pogba n'aurait toujours pas pris de décision sur son avenir et rêverait toujours du Real Madrid.