Manchester United - Pochettino approché pour remplacer Solskjaer

En difficulté en Premier League (15ème), Manchester United pouvait jusqu'alors compter sur son invincibilité en Ligue des Champions. Seulement, les Red Devils se sont inclinés 2-1 hier sur la pelouse de Basaksehir. Un revers de plus pour Ole Gunnar Solskjaer dont le poste d'entraîneur est de plus en plus menacé.

Selon le journal local Manchester Evening News, si le coach norvégien venait à perdre ce week-end face à Everton, les choses pourraient s'accélérer. Les dirigeants mancuniens auraient même déjà pris contact avec Mauricio Pochettino. Libre depuis son départ de Tottenham, le nom de l'entraîneur argentin avait déjà tourné dans les travées d'Old Trafford.